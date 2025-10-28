  • İSTANBUL
Dünya TİKA gönülleri fethetti
Dünya

TİKA gönülleri fethetti

AA
AA Giriş Tarihi:
TİKA gönülleri fethetti

TİKA, Türkiye dostu Pakistan'da bulunan Muhammed İkbal Müzesi'ni restore edecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Pakistan'ın Pencap Turizm Bakanlığı Arkeoloji Genel Müdürlüğü arasında Lahor kentinde bulunan Muhammed İkbal Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin bir niyet beyanı belgesi imzalandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna ve Pencap Arkeoloji Genel Müdürü Zaheer Abbas Malik adına Taxila Müzesi Ofisi Başkanı Asim Dogar'ın bir niyet beyanı belgesi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, imzalanan belgeye göre TİKA'nın, Pakistan'ın milli şairi Allame Muhammed İkbal tarafından inşa ettirilen ve vefatının ardından müzeye dönüştürülen binanın restorasyonunu üstleneceği bildirildi.

Projenin, İkbal'in 150. doğum yılı olan 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Bu proje, hem Türkiye'de hem de Pakistan'da derin bir saygıyla anılan Allame Muhammed İkbal'in kültürel ve entelektüel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını amaçlarken, aynı zamanda iki kardeş ülke arasındaki dostluğun kalıcı bir simgesi olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, niyet beyanı belgesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle Pakistan'da kutlanan "Türkiye-Pakistan Kültür Haftası" kapsamında imzalandığı kaydedildi.

