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Aktüel TİKA, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağladı
Aktüel

TİKA, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağladı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:26:46 -
TİKA, Bosna Hersek'teki arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağladı

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibine tam donanımlı 4x4 arazi aracı yardımında bulundu.

Novi Grad Belediyesinde düzenlenen teslim törenine katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi beklenmedik zamanlarda, insani yardım ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü söyledi.

TİKA'nın Bosna Hersek'te devam eden projesi kapsamında, sağlık düzeyinin artırılmasına yönelik arazi aracı yardımının oldukça önemli olduğunu ifade eden Koç, "Bir süredir devam eden eğitimler sonucunda tecrübeleri itibarıyla daha gelişmiş düzeye ulaşan ekibin insan odaklı arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum." diye konuştu.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal da Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerinin aktarılması hedefiyle birçok eğitim programı düzenlendiğini anımsatarak "TİKA'nın, Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında 2017'den beri Saraybosna'da eğitim programları düzenlemekteyiz." dedi.

Eğitim programlarıyla bağlantılı olarak Novi Grad Belediyesine bağlı Arama Kurtarma Birliğine tam donanımlı 4x4 arazi aracı sağladıklarını söyleyen Ünal, aracın zor şartlarda çalışan ekiplere katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic de belediyeye bağlı arama kurtarma birliklerinin Bosna Hersek genelinde faaliyet yürüttüğüne işaret ederek "İlk kez kendi araçları olacak. Çalışmalarımızı destekleyen TİKA'ya teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Arama Kurtarma Birliği Müdürü Fahrudin Dobraca, 2016'dan bu yana başarılı ve etkili bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını anımsatarak "TİKA'ya eğitimler için başvurduk çünkü Türkiye'nin arama kurtarma alanında oldukça başarılı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

TİKA'nın desteğiyle ilk yardım, kış ve yaz şartlarında arama kurtarma koşullarının yanı sıra ileri düzeyde eğitim aldıklarını aktaran Dobraca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de doğal afetlerde arama kurtarma eğitimine katılmayı planladıklarını kaydetti.


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