  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Malum medyaya malzeme çıktı Eyvah tehlikeye bak tehlikeye! Çocuklar cami bahçesinde kitap okuyorlar

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Büyük krizle ilgili Selçuk Bayraktar sessizliğini bozdu: İşte bu kadar kırılgan

O takımı tarihi müjde az önce verildi: Beşiktaş'tan Mourinho'yu yıkacak hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

Gündemi sarsan o isim kim, açıkladı! Hacıosmanoğlu'nu kim adaylığa ikna etti? Ahmet Çakar ortaya attı…

En güçlü deniz kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye sırası 'ne alaka?' dedirtti

Bu rakamlar nasıl belirlendi bilmiyoruz? Almanlar duyurdu: Türkiye zam yaptı

Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Biri Atay biri Demirtaş! İki muhalif bir birine girdi

Dünyaya duyurdular: Arkasından KOÇ çıktı! Yok böyle bir taş koyma…
Ekonomi Tıka basa dolup taştı! Merkez Bankası'ndan rekor üstüne rekor
Ekonomi

Tıka basa dolup taştı! Merkez Bankası'ndan rekor üstüne rekor

Yeniakit Publisher
2024-07-19 17:11:00 -
Tıka basa dolup taştı! Merkez Bankası'ndan rekor üstüne rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselerek rekor kırdı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası yasak kararı getirdi! ABD doları kullananlara 10 yıla kadar hapis cezası teklif edildi!
Merkez Bankası yasak kararı getirdi! ABD doları kullananlara 10 yıla kadar hapis cezası teklif edildi!

Dünya

Merkez Bankası yasak kararı getirdi! ABD doları kullananlara 10 yıla kadar hapis cezası teklif edildi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankası'nın rezervinde rekor artış! Müthiş rakam açıklandı
Merkez Bankası'nın rezervinde rekor artış! Müthiş rakam açıklandı

Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervinde rekor artış! Müthiş rakam açıklandı

Merkez Bankası rezervlerinde rekor üstüne rekor
Merkez Bankası rezervlerinde rekor üstüne rekor

Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde rekor üstüne rekor

Merkez Bankası kritik verileri açıkladı
Merkez Bankası kritik verileri açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası kritik verileri açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23