  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA, Afganistan'daki üniversiteye su kuyusu açtı
Aktüel

TİKA, Afganistan'daki üniversiteye su kuyusu açtı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:25:00 -
TİKA, Afganistan'daki üniversiteye su kuyusu açtı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Şehit Prof. Rabbani Eğitim ve Öğretim Üniversitesine su kuyusu açıldı.

Afganistan’ın öğretmen yetiştiren en büyük üniversitesi özelliğine sahip Şehit Prof. Rabbani Üniversitesinin kampüsünde yapılan ve mevcut merkezi sistemine entegre edilen su kuyusundan yaklaşık 10 bin öğrenci yararlanacak.

Su kuyusunun açılışında konuşan Rektör Prof. Leyluma Şerifi Yama, üniversite içerisinde öğrenci ve öğretmenlerin su sorunu yaşadığını ve bu su kuyusunun hizmete sunulmasıyla bu sorunun da giderilmiş olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA olarak Afganistan'da eğitim ve sağlık sektörlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Açılan su kuyusunun kampüsün merkezi sistemine entegre edilmesiyle üniversite camiasının su sorununun çözümüne katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çal, bundan sonraki süreçte de Afganistan halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem
Gündem

İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem

Tiyatrocu Rasim Öztekin, uğradığı silahlı saldırıdan yıllar sonra sağlığı düzelen ve yeniden İbo Show'u sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses'e ..
Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’

Yüksel Aytuğ’un, ‘Yerli ve milli süper kahraman’ başlıklı yazısında Akıncı ve Çukur dizilerine değindi. Akıncı dizisi için, ‘Dizi tüm fantas..
Kasım Süleymani kimdir?
Biyografi

Kasım Süleymani kimdir?

Amerika tarafından yapılan bombardıman sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani kimdir?

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay