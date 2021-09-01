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Gündem Tık uğruna tehlikeye davetiye çıkarmıştı! O fenomen gözaltına alındı
Gündem

Tık uğruna tehlikeye davetiye çıkarmıştı! O fenomen gözaltına alındı

Galata Köprüsü üzerinden gemiye atlayarak tehlikeye davetiye çıkaran sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 22:26:00 -
Tık uğruna tehlikeye davetiye çıkarmıştı! O fenomen gözaltına alındı

Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki teknenin üzerine atlayan sosyal medya fenomeni, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da daha önce Merter’de gizli bir şekilde metrobüsün üzerine binerek yolculuk yapan sosyal medya fenomeni Y.E.Ö., bu kez de Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki tekneye atlamış, o tehlikeli anları da cep telefonuna kaydederek sosyal medyadan paylaşmıştı.

Gözaltına alındı

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’tan Y.E.Ö.’yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Eda

Üfff Ya gözaltina alindida ne olacak 3-4 saate saliverirler olur biter neyin dirdiri haberi bu?
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