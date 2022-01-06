TİHEK sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 17.01.2022 ile 23.01.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak yapacaktır.

Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere ilgili pozisyonlara yerleştirilecektir. Kurum tarafından ilgilinin başvuruda beyan ettiği e-posta aracılığıyla yapılan bildirimde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar hakkından feragat etmiş sayılacak, boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir. Başvuru sahiplerine e-posta bildirimi dışında herhangi bir tebliğde bulunulmayacaktır.

Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

Puan eşitliği hâlinde sırasıyla; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

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