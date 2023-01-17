TİGEM sınavla personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 18.03.2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 120 dakikadır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (ON) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, 07.02.2023-20.02.2023 tarihleri arasında https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek 150 TL (yüzelli) ücreti banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecek; (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), ödeme yapılmasına müteakip aday işlemleri sistemi olan https://basvuru.gazi.edu.tr adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numaralarını girerek başvurular bölümündeki gerekli alanları doldurmak suretiyle sınava başvuracaklardır.

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