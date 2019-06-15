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TİGEM 249 tay satacak

TİGEM bu yıl 201 koşu tayı, ve 48 safkan elit tay olmak üzere toplam 249 tayın satışını yapacak

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
TİGEM 249 tay satacak

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Gen kaynaklarının korunması amacıyla Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğine devam eden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl 201 koşu tayı, 48 safkan elit tay olmak üzere toplam 249 tayın satışını gerçekleştirecek.

AA muhabirinin TİGEM'den edindiği bilgiye göre, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretiminde öncü kuruluş olan kurum, bunun yanı sıra Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu işletmelerinde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapıyor.

Söz konusu tesislerde yetiştirilen elit taylar ve koşu taylarının bu yılki satış takvimi belirlendi. Bu kapsamda, Anadolu İşletmesinde yetiştirilen tayların satışıyla 25 Haziran'da başlayacak müzayedeler, Bursa'da bulunan TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde gerçekleştirilecek.

Her bir işletmenin safkan elit tay satışları da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek açık artırmayla yapılacak.

Bu yıl toplam 201 koşu tayı satışa sunulacak.

Bilgin, Tamerinoğlu ve Özgünhan gibi şampiyonluklar kazanan atların tayları olan hayvanların satışı 25 Haziran, 9 ve 23 Temmuz ile 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

- Elit tayların satış tarihleri

Öte yandan, bu yıl 48 safkan elit tayın satışı yapılacak.

Babaları Tamerinoğlu, Araslı, Orçun, Altaha, Ayabakan, Anka, Benanadolu, Ağa Karaca gibi atlar olan taylar 22 Ekim, 24 Eylül ve 8 Ekim'de satılacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
  1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  2. Tay
  3. TİGEM

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