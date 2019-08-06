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Tiemoue Bakayoko Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Bakayoko, sarı-kırmızılı bir taraftarın 'Galatasaray'a gel' mesajını beğendi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:50
Tiemoue Bakayoko Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Chelsea'nin 24 yaşındaki oyuncusu Tiemoue Bakayoko. Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaraylı yöneticiler Chelsea ile görüşmelerini sürdürürken, Bakayoko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hareket transfere yeşil ışık verdiği şeklinde yorumlandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:50
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