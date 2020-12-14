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Ekonomi Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan kahveseverlere özel kampanya
Ekonomi

Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan kahveseverlere özel kampanya

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:41:05 -
Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan kahveseverlere özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Ticket Restaurant Edenred, Tchibo ile kahveseverlere yönelik kampanya başlattı.

Şirket açıklamasına göre, kurumsal ödeme çözümleri sektöründe hizmet veren Edenred Türkiye, 71 yıllık uzmanlığıyla kahve tutkunlarına özgün kahve deneyimi sunan Tchibo ile bir kampanya hayata geçirdi. Türkiye genelindeki tüm Tchibo mağazalarında geçerli olacak kampanya kapsamında 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Tchibo'nun Gel Al hizmeti aracılığıyla standart boy sade ve sütlü filtre kahve siparişi veren Ticket Restaurant kartlılar kahvelerine 7,95 TL yerine 4,95 TL ödeyecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Ticket Restaurant kullanıcıları, 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında kampanya kodlarına MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden kolaylıkla ulaşabilecek. Kodlarını alan kullanıcıların, Tchibo mağazalarından verecekleri siparişlerde yetkililere kampanya kodunu göstermeleri yeterli olacak. Ticket Restaurant Kart sahipleri kampanyadan her gün yeni bir kampanya kodu alarak yararlanabilecek.

Kampanya ile ilgili detaylar için www.edenred.com.tr web sitesi ziyaret edilebiliyor ya da 444 22 66 Edenred Çağrı Merkezi aranabiliyor.

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