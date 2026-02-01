  • İSTANBUL
Ticari Schengen uyarısı! Menşe kuralları sanayiyi sıkıştırıyor

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ticarette gümrük politikalarının sertleştiğine dikkat çekerek menşe kurallarının Türk sanayisi için stratejik bir eşik haline geldiğini söyledi.

Adana’da düzenlenen “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Eğitimi”nde küresel ticaretteki yeni dengeler masaya yatırıldı. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Küresel ticaret artık kabuk değiştiriyor. Özellikle ABD seçimleri sonrası gümrük vergileri stratejik bir politika aracı olarak kullanılmaya başlandı. Rekabetin kuralları her gün yeniden yazılıyor. Biz sanayiciler için üretim bandındaki verimlilik ne kadar önemliyse, ürettiğimiz malın gümrük kapılarından geçerken sahip olduğu kimlik, yani 'menşe' kavramı da o kadar hayati önem taşıyor" dedi.

 

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Eğitimi" iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirildi.

 

"Ticaret artık sadece mal üretmekten ibaret değil"

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ticaretin artık sadece mal üretip satmaktan ibaret olmadığına dikkat çekti. ABD ve AB eksenli gelişmelere vurgu yapan Kıvanç, Türk sanayicisini bekleyen yeni dönemi şu sözlerle özetledi:

 

"Bildiğiniz üzere küresel ticaret artık kabuk değiştiriyor. Özellikle ABD seçimleri sonrası gümrük vergileri stratejik bir politika aracı olarak kullanılmaya başlandı. Rekabetin kuralları her gün yeniden yazılıyor. Biz sanayiciler için üretim bandındaki verimlilik ne kadar önemliyse, ürettiğimiz malın gümrük kapılarından geçerken sahip olduğu kimlik, yani 'menşe' kavramı da o kadar hayati önem taşıyor. Yeni kurallar, malların AB'ye imtiyazlı giriş vizesi, yani bir nevi ticari Schengen'idir."

 

AB'nin Mercosur ve Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları'nın (STA) Türk sanayisi için tehdit oluşturduğuna da değinen Kıvanç, "Bu anlaşmalar, AB pazarındaki imtiyazlı konumumuzu erozyona uğratabilir. Türk sanayisi için Gümrük Birliği'nin revize edilmesi artık önemli bir zorunluluk halini almıştır" diye konuştu.

