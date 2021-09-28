Ticari ilişkilere önemli katkı sağlayacak toplantı gerçekleştirildi!
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, “Teknolojik alanda işbirlikleri” temalı İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.
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Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Türkiye-Fransa JETCO Toplantısı kapsamında DEİK ve MEDEF International tarafından organize edilen “Teknolojik alanda işbirlikleri” temalı İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldığını açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, “İki ülke iş dünyasının bu yakın temasları ticari ilişkilerimize önemli katkı sağlayacak” dedi.