Ticari davalar 8 haftada çözülecek! Önce arabulucu sonra dava dönemi

İşçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından ‘dava şartı’ olarak uygulanan arabuluculuk, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda da uygulanacak.

Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak.

1 Ocak’ta yürürlükte

Resim Gazete’de yayımlanan abonelik sözleşmesine ilişkin yasaya göre, 1 Ocak’tan itibaren alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, arabuluculuk kurumunun tüm dünyanın üzerinde uzlaştığı en önemli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.

İTOTAM göreve hazır

Ticari davalarda arabuluculuğun zorunlu hale gelmesiyle, yargının iş yükünün azalacağını belirten Avdagiç, “İTOTAM olarak konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini, yasa gereği en fazla 8 hafta içinde sonuçlandıracağız” dedi.

Alternatif çözüm

Avdagiç, şunları söyledi: “İşçi-işveren davalarındaki gibi ticari davalarda da arabuluculuğun, davanın ön şartı olmasıyla birlikte toplum içi uzlaşmayı çok daha iyi gerçekleştirebiliriz. Arabuluculuk kurumu, alternatif çözüm yollarının etkinliğini artıracaktır. Bunun yanı sıra uyuşmazlıklar, tarafların iradelerine uygun olarak sonuçlandırılacaktır. İTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak ticari uyuşmazlıklar bakımından zorunlu arabuluculuk hizmetini bu alanda yıllardır çalışan uzman bir kadro ile en etkin ve güvenilir bir şekilde vermeye hazırız.”