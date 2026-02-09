Ticari araçta SGK denetimi: Sigortasız şoföre ağır yaptırım

2021’den bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ile il emniyet müdürlükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında trafik kontrollerinde yeni bir uygulama yürütüyor. Denetimlerde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde sürücünün SGK’lı olup olmadığı sorgulanıyor.

SİGORTASIZ ŞOFÖR TESPİT EDİLİRSE SGK DEVREYE GİRİYOR

Kontrolde şoförün SGK kaydının bulunmaması durumunda, konu SGK’ya bildiriliyor. Ardından şirket hakkında “kayıt dışı işçi çalıştırma” gerekçesiyle idari para cezası süreci başlatılıyor.

TUTANAK BİLGİLERİ SGK’YA İLETİLİYOR

İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağındaki bilgiler -ticari aracın plakası, sürücünün T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, cezanın düzenlendiği yer/il/ilçe, birim ve tarih- SGK’ya gönderiliyor. SGK, bu tutanakları inceleyerek kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde gerekli işlemleri yapıyor ve ticari araç sahibine yaptırım uyguluyor.

198 BİN 180 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ticari araçta sigortasız işçi çalıştırıldığı, trafik polisinin düzenlediği tutanakla tespit edilirse şirkete 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesi kapsamında şu yaptırımlar uygulanabiliyor:

İşçinin işe giriş bildirgesinin yasal sürede verilmemesi nedeniyle 2 asgari ücret (66 bin 60 lira),

Aynı durumun 1 yıl içinde tekrarı halinde her bir sigortasız işçi için asgari ücretin 5 katı (198 bin 180 lira),

Sigortasız işçinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmemesi durumunda her ay için 2 asgari ücret (66 bin 60 lira),

Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmaması nedeniyle her ay için yarım asgari ücret (16 bin 515),

Yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi halinde, sigortasız çalıştığı tespit edilen her ay için kayıt geçersizliği nedeniyle asgari ücretin yarısı (16 bin 515 lira).

KİMLERE CEZA KESİLMİYOR?

Kiraya verilen araçlarda, şoförün sigortası kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılmışsa ceza uygulanmıyor. Bunun için araç kira sözleşmesinin yazılı olması ve taraflarca imzalanması yeterli görülüyor.

KAZA HALİNDE SORUMLULUK ARAÇ SAHİBİNDE

Aracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi ve yaralanması ya da ölmesi halinde, tüm maddi ve hukuki sorumluluğun ticari araç sahibine ait olduğu hatırlatılıyor.