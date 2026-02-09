  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış! CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı Türkiye'nin nüfusu belli oldu İddialara cevap vermeyen, aptala yatan Ekrem... Senin yüzünden İstanbul mağdur! Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde "Hile vardı" diyen Trump'tan olay sözler! "Bunu yapmazsak artık bir ülkemiz olmayacak" Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan çıkarması Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi? İsrail’in “çifte cephe” paniğini Yunan basını ifşa etti Türk gücü korkusu 'Derin Galatasaray değil derin kadro!'
Gündem Ticari araçta SGK denetimi: Sigortasız şoföre ağır yaptırım
Gündem

Ticari araçta SGK denetimi: Sigortasız şoföre ağır yaptırım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ticari araçta SGK denetimi: Sigortasız şoföre ağır yaptırım

2021’den bu yana trafik kontrollerinde ticari araç sürücülerinin SGK kaydı anlık sorgulanırken, sigortasız şoför tespitinde şirketlere kayıt dışı istihdam gerekçesiyle 198 bin 180 liraya kadar ceza uygulanabiliyor.

2021’den bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ile il emniyet müdürlükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında trafik kontrollerinde yeni bir uygulama yürütüyor. Denetimlerde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde sürücünün SGK’lı olup olmadığı sorgulanıyor.

SİGORTASIZ ŞOFÖR TESPİT EDİLİRSE SGK DEVREYE GİRİYOR

Kontrolde şoförün SGK kaydının bulunmaması durumunda, konu SGK’ya bildiriliyor. Ardından şirket hakkında “kayıt dışı işçi çalıştırma” gerekçesiyle idari para cezası süreci başlatılıyor.

TUTANAK BİLGİLERİ SGK’YA İLETİLİYOR

İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağındaki bilgiler -ticari aracın plakası, sürücünün T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, cezanın düzenlendiği yer/il/ilçe, birim ve tarih- SGK’ya gönderiliyor. SGK, bu tutanakları inceleyerek kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde gerekli işlemleri yapıyor ve ticari araç sahibine yaptırım uyguluyor.

198 BİN 180 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ticari araçta sigortasız işçi çalıştırıldığı, trafik polisinin düzenlediği tutanakla tespit edilirse şirkete 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesi kapsamında şu yaptırımlar uygulanabiliyor:

İşçinin işe giriş bildirgesinin yasal sürede verilmemesi nedeniyle 2 asgari ücret (66 bin 60 lira),

Aynı durumun 1 yıl içinde tekrarı halinde her bir sigortasız işçi için asgari ücretin 5 katı (198 bin 180 lira),

Sigortasız işçinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmemesi durumunda her ay için 2 asgari ücret (66 bin 60 lira),

Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmaması nedeniyle her ay için yarım asgari ücret (16 bin 515),

Yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi halinde, sigortasız çalıştığı tespit edilen her ay için kayıt geçersizliği nedeniyle asgari ücretin yarısı (16 bin 515 lira).

KİMLERE CEZA KESİLMİYOR?

Kiraya verilen araçlarda, şoförün sigortası kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılmışsa ceza uygulanmıyor. Bunun için araç kira sözleşmesinin yazılı olması ve taraflarca imzalanması yeterli görülüyor.

KAZA HALİNDE SORUMLULUK ARAÇ SAHİBİNDE

Aracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi ve yaralanması ya da ölmesi halinde, tüm maddi ve hukuki sorumluluğun ticari araç sahibine ait olduğu hatırlatılıyor.

Trafik derdi bitti: Uçan taksi çağı resmen başladı
Trafik derdi bitti: Uçan taksi çağı resmen başladı

Teknoloji

Trafik derdi bitti: Uçan taksi çağı resmen başladı

Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı
Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı

Gündem

Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı

Trafik, yalnıza zamanımızı değil sağlığımızı ve geleceğimizi çalıyor
Trafik, yalnıza zamanımızı değil sağlığımızı ve geleceğimizi çalıyor

Aktüel

Trafik, yalnıza zamanımızı değil sağlığımızı ve geleceğimizi çalıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23