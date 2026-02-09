  • İSTANBUL
İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 5 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi.

#1
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

Her memleketten insanın ikamet ettiği İstanbul'da en çok hangi ilden vatandaşın yaşadığı ise merak konusu oldu.

#2
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

İlk sıradaki şehir, bir öncekinden farklı olmadı.

#3
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

İŞTE İSTANBUL'UN HEMŞEHRİ HARİTASI:

#4
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

10- TRABZON - 365 bin 868

#5
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

9- SAMSUN - 413 bin 585

#6
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

8- ŞANLIURFA - 414 bin 429

#7
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

7- MALATYA - 421 bin 637

#8
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

6- ERZURUM - 460 bin 356

#9
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

5- VAN - 475 bin 035

#10
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

4-GİRESUN - 484 bin 308

#11
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

3- ORDU - 520 bin 192

#12
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

2-KASTAMONU - 545 bin 503

#13
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?

1- SİVAS - 758 bin 939/ kaynak: haber7

