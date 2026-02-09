İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?
TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 5 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi.
Her memleketten insanın ikamet ettiği İstanbul'da en çok hangi ilden vatandaşın yaşadığı ise merak konusu oldu.
İlk sıradaki şehir, bir öncekinden farklı olmadı.
İŞTE İSTANBUL'UN HEMŞEHRİ HARİTASI:
10- TRABZON - 365 bin 868
9- SAMSUN - 413 bin 585
8- ŞANLIURFA - 414 bin 429
7- MALATYA - 421 bin 637
6- ERZURUM - 460 bin 356
5- VAN - 475 bin 035
4-GİRESUN - 484 bin 308
3- ORDU - 520 bin 192
2-KASTAMONU - 545 bin 503
1- SİVAS - 758 bin 939/ kaynak: haber7
