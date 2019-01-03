Ticari araçlarda KDV yüzde 1! Kampanyalarda gaza basılıyor

Hafif ve ağır ticari araçlarda Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 18’den yüzde 1’e çekilmesi kararının 3 ay daha uzatılması otomotiv sektörünce memnuniyetle karşılandı. Bu gelişmenin ardından sektörün önde gelen oyuncularının yeni indirim kampanyaları ilan etmeleri bekleniyor. Kampanyaların araç alımlarını arttıracağı; otomotiv sektörüne ivme katacağı tahmin ediliyor.

Minibüsler ve minivanlar ucuzladı

2018 Kasım ayında başlayan KDV indirimi minibüs, midibüs, minivan ve panelvan fiyatlarını ucuzlattı. Otomotiv devi Renault, vergi indirimi açıklanır açıklanmaz düğmeye bastı; minivan ve minibüs fiyatlarını yüzde 17 aşağı çekti. Böylelikle Kangoo (Express Cargo Maxi Joy 1.5 dCi 90 bg) bedeli 100 bin liradan 83 bin liraya, Traffic’in (Passenger 9+1 Grand Confort 1.6 dCi) ise 202 bin liradan 170 bin liraya geriledi.

Volkswagen de minivan ve panelvanlarda yüzde 9 ila 6 oranında indirime gitti. Bu indirimler sayesinde Caddy’nin (1.0 TSI Trendline) 125 bin liradan 114 bin liraya, Caravelle’in (2.0 TDI 150 Uzun Comfortline DSG) 236 bin liradan 222 bin liraya düştü.

Mercedes-Benz de Vito markalı ticari araçlara agresif indirimler uyguladı. Yüzde 10-20 iskontolu satılan Vito markalı ticari araçlar rağbet gördü.

Fiyatlar revize ediliyor

KDV indiriminin 31 Mart 2019’a kadar uzatılması, otomotiv firmalarını kampanyalarını yenilemeye ve araç fiyatlarını revize etmeye yöneltti. Renault ve Citroen şu anda yeni ürünlerin bedellerini belirlemekle meşgul. Volkswagen de Caddy (Kombi 2.0 TDI SCR BMT 102 hp Trendline) için 122 bin 600 lira, Caravelle (Kombi 2.0 TDI 199 hp Highline DSG 8+1 Euro 6) için 243 bin 600 lira bedel biçiyor. Bu uygun bedeller müşterilerin de dikkatinden kaçmıyor.

60 bin TL’ye varan indirim

Mercedes-Benz ise Vito’nun Select, Tourer, Kombi, Mixto ve Panelvan modellerini 60 bin liraya varan indirimle satışa sunuyor. Fiyatlar araçların modellerine ve türüne göre şekilleniyor. Şu anda Vito Select için 314 bin ila 335 bin lira, Tourer için 164 bin ila 287 bin lira, Kombi için 141 bin ila 191 bin lira, Mixto için 138 bin ila 183 bin lira, Panelvan için 116 bin ila 119 bin lira talep ediliyor.

TMSF desteğini sürdürüyor

TMSF yönetimindeki Boydak Holding’den İstikbal, Bellona ve Mondi, Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo olmak üzere tüm şirketler, enflasyonla mücadeleye devam ediyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bunun milli bir mesele olduğunu belirterek, “Türkiye’deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyum olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz” dedi.