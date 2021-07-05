Ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine nakledildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlayan trafik polisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu. Sabit Ç. yönetimindeki 43 UD 505 plakalı otomobil, Tavşanlı-Balıkesir kara yolunun 17. kilometresinde Adil K'nin kullandığı 43 EH 513 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Bu sırada, yoldan geçen M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç, yol güvenliğini alan polis memuru Serhan Alışkan'a (46) çarptı. Kazada ağır yaralanan Alışkan, diğer yaralıların kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.