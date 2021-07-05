  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Antalya sahillerinin suyu araştırıldı
İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan 60 TIR yakalandı
Metrobüste yangın paniği
Papa Franciscus, ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Gündem Ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Gündem

Ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine nakledildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 03:53:00 -
Ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlayan trafik polisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu. Sabit Ç. yönetimindeki 43 UD 505 plakalı otomobil, Tavşanlı-Balıkesir kara yolunun 17. kilometresinde Adil K'nin kullandığı 43 EH 513 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Bu sırada, yoldan geçen M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç, yol güvenliğini alan polis memuru Serhan Alışkan'a (46) çarptı. Kazada ağır yaralanan Alışkan, diğer yaralıların kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay