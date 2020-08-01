Ticarette atılım dönemi

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Pekcan’ın damgasını vurduğu ticari görüşmeler ve anlaşmalardan öne çıkanlar şöyle:

Temmuz ayında İtalya’yla üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik projelerini hayata geçirmek için mutabakata varıldı. İthalat ve ihracatı arttıracak adımlar atılması kararı alındı. Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (Joint Economic anda Trade Comission-JETCO) toplantısında İtalyan heyetle demir-çelik ithalatının önünün açılması ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi gibi konular görüşüldü.

ÖNEMLİ ÇAĞRI

Bakan Pekcan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov’la bir araya geldi. Pekcan, buluşmada Türkiye-Özbekistan ticaretinin 2019’da yüzde 24.6 artarak 2.4 milyar doları bulduğuna işaret etti. Yeni hedefi ise 5 milyar dolar olarak açıkladı. Ayrıca Umurzakov’a “Ağustos ayında tercihli ticaret anlaşma nihayetlendirelim” çağrısı yaptı.

Türkiye ile İspanya tarafından JETCO anlaşması imzalandı. İki ülkenin ticaret bakanlarınca tarım, gıda, imalat, eğitim dahil pek çok alanda ortak projeler başlatılması için de düğmeye basıldı. İlaveten Ankara’dan İspanyol firmalara “Demir yolu ve metro hatlarıyla ilgili ihaleleri yakından takip edin. İhaleler için kredi paketleri kurgulayın” davetinde bulunuldu.

Dost ve kardeş ülke Pakistan yakın markaja alındı. 850 milyon dolara varan ikili ticaretin 1 milyar doları aşması için çalışmalar yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Nijeryalı firmaların temsilcileriyle sanal toplantılar yapıldı. Toplantılarda ihracatı arttıracak formüller ele alındı.

Ağustos ayında ise Almanya ve Kolombiya ve Meksikalı firmalarla online ortamda bir araya gelinmesi planlanıyor.

TANITIM HAMLESİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yeni tip Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele çerçevesinde alınan önlemler kapsamında hayata geçirilen sanal ticaret heyeti programlarıyla Türkiye’de üretilen ürünlerin Meksika, Kolombiya ve Şili ile Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’daki ithalatçılara tanıtılacağı duyuruldu.