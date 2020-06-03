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Aktüel

Ticaret borsalarında 673 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:10:11 -
Ticaret borsalarında 673 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Nisan 2020 döneminde 673 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos ve nisan dahil olmak üzere 8 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 673 bin 525 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 138 bin 43 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 125 bin 297 ton ile Ordu ve 100 bin 942 tonla Giresun Ticaret Borsası izledi.

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