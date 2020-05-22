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Ticaret Bakanlığ’ndan 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi

Ticaret Bakanlığı ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde ve pazar yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:30:31 -
Ticaret Bakanlığ’ndan 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi

Ticaret Bakanlığı ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde ve pazar yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.


Ticaret Bakanlığı, gıda fiyatlarına yönelik bayram öncesi saha denetimlerini arttırdı. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde Bakanlık ekipleri ürünlerde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığının tespit etmek amacıyla fiyat değişimlerini incelerken, bu değişiklikleri tutanak altına aldı. Denetim sonuçları 16 Nisan 2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7244 sayılı ‘Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında oluşturulan ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ tarafından incelenecek. Bu kapsamda firmaların öncelikle savunmaları istenerek, Kurul tarafından değerlendirilmeye alınacak. Kurulun fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere yönelik 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulama yetkisi bulunuyor. Ticaret Bakanlığınca yapılacak denetim ve incelemeler kapsamında perakende fiyatların yanı sıra ilgili ürünlerde tedarik zincirinin tüm aşamalarındaki fiyat uygulamaları yakından takip edilirken, sahada denetim çalışmaları devam ediyor.



Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ilk kez toplandı


Öte yandan ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) temsilcileri ile üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden üyeler katıldı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Kurulun öncelikli gündem maddesini Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan maske tavan fiyat uygulaması oluşturuyor. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat hareketleri de bugünkü toplantıda değerlendirilecek. Yapılan denetimlerle serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamak, tüketicileri korumak ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadele etmek amaçlanıyor.

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