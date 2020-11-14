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Ekonomi Ticaret Bakanlığının dış ticaret eğitimleri devam ediyor
Ekonomi

Ticaret Bakanlığının dış ticaret eğitimleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:09:37 -
Ticaret Bakanlığının dış ticaret eğitimleri devam ediyor

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla, Türkiye'nin kuzeybatı illerinde yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 26-27 Kasım'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına ilişkin bilgilendirmek amacıyla düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri devam ediyor.

Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle online gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TİM koordinasyonunda UİB Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla, Çanakkale, Biga, Balıkesir, Bandırma, Gönen, Ayvalık, Edremit, Kütahya-Simav, Bilecik, Bozüyük ve Eskişehir'de yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak sanal ortamda 26-27 Kasım tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Seminerlerde Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta uygulanan destek programları, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, e-ticaret/e-ihracat uygulamaları konuları anlatılacak.

Ticaret Bakanlığınca, ocak-kasım döneminde toplam 55 ilde, 35 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi ve bunlara 3 bin 125 kişi katılım sağladı.

Yıl sonuna kadar organizasyonlara uzaktan eğitimlerle devam edilecek.

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