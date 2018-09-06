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Ticaret Bakanlığından un ihracatına sınırlama

Son günlerde un fiyatlarında yaşanan ciddi artışın ardından, Ticaret Bakanlığı un ihracatına sınırlama getirdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:57
Ticaret Bakanlığından un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı, yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicileri korumak ve spekülasyonun önüne geçmek amacıyla un ihracatına sınırlama getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir." denildi.

"UN İHRACATIMIZA SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİR"

Ticaret Bakanlığı un ihracatında yapılan düzenlemeye yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dahilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dahilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir.

"DÜZENLEMENİN AMACI, YURTİÇİ UN FİYATLARINDA İSTİKRARI SAĞLAMAK"

Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:57
  1. un fiyatları
  2. ticaret bakanlığı

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