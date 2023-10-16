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Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan sigara firmalarına toplam 215 milyon TL idari para cezası
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan sigara firmalarına toplam 215 milyon TL idari para cezası

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:41:00 -
Ticaret Bakanlığı’ndan sigara firmalarına toplam 215 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenleyen bazı sigara firmalarına inceleme ve soruşturmalar sonucunda, toplam 215 milyon liralık ceza kesildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi ) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmesi üzerine inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ticaret Bakanlığı olarak haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı Bakanlığımızca incelemelerimiz ve soruşturmalarımız titizlikle devam etmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımız müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına toplam 215 Milyon TL ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi ) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 Milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 Milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 Milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimler azami hassasiyetle takibi yapılmakta olup, söz konusu sektörde dahil olmak üzere bütün sektörlerimizde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, Devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
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