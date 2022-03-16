Ticaret Bakanlığından o sektöre inceleme
Ticaret Bakanlığı, konut maliyetlerini doğrudan etkileyen çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle harekete geçti. Son dönemde artan şikayetler nedeniyle düğmeye basana Bakanlık, fiyatların belirlenmesi ile ilgili sektöre yönelik inceleme başlattı.
Çimento sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre yönelik inceleme başlattı.
Haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak
Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakendecilerdeki fiyat hareketlerini mercek altına alacak. Bu kapsamda haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak, rekabeti ihlal olup olmadığı kontrol edilecek.
Konut maliyetlerini doğrudan etkiliyor
Çimento sektöründeki fiyat artışları konut maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Konut maliyetlerinin artması da satışa sunulan evlerin fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor.
Satışları aşağı yönde baskılanabilir
İnşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı müteahhitler de teslimatları geciktirmeye başladı. Fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda konut satışları aşağı yönde baskılanabilir.
Çimento fiyatları ne kadar?
32,5 olarak satılan gri çimentolar genellikle şantiyelere satılıyor ve bir torbası 65 TL+KDV. 52,5'luk bir beyaz çimentonun 1 paketiise 90 TL+KDV.