Ticaret Bakanlığından o sektöre inceleme

Çimento sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre yönelik inceleme başlattı.

Haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak

Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakendecilerdeki fiyat hareketlerini mercek altına alacak. Bu kapsamda haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak, rekabeti ihlal olup olmadığı kontrol edilecek.

Konut maliyetlerini doğrudan etkiliyor

Çimento sektöründeki fiyat artışları konut maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Konut maliyetlerinin artması da satışa sunulan evlerin fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor.

Satışları aşağı yönde baskılanabilir

İnşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı müteahhitler de teslimatları geciktirmeye başladı. Fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda konut satışları aşağı yönde baskılanabilir.

Çimento fiyatları ne kadar?

32,5 olarak satılan gri çimentolar genellikle şantiyelere satılıyor ve bir torbası 65 TL+KDV. 52,5'luk bir beyaz çimentonun 1 paketiise 90 TL+KDV.