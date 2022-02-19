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Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimi açıklaması
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimi açıklaması

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimini uygulamayanların cezalandırılması için müfettişlerin görevlendirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 10:46:00 -
Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimi açıklaması

Ticaret Bakanlığı, "Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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