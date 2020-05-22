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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından 81 ilde market ve pazar denetimi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:34:30 -
Ticaret Bakanlığından 81 ilde market ve pazar denetimi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesi, 81 ilde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde ve pazar yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda fiyatlarına yönelik bayram öncesi saha denetimleri artırıldı. Türkiye genelindeki denetimlerde, Bakanlık ekipleri ürünlerde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığının tespit etmek amacıyla fiyat değişimlerini incelerken değişiklikleri tutanak altına aldı.

Denetim sonuçları, "Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında oluşturulan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" tarafından incelenecek.

Bu kapsamda firmaların öncelikle savunmaları istenecek. Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere yönelik 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulama yetkisi bulunan Kurul, firma savunmalarını değerlendirmeye alacak.

- Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugün ilk kez toplandı

Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) temsilcileri ile üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden üyelerin katılımıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Kurulun, öncelikli gündem maddesini Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan maske tavan fiyat uygulaması oluşturuyor.

Temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat hareketleri de değerlendirecek Kurul, yapılan denetimlerle serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamayı, tüketicileri korumayı ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadele etmeyi amaçlıyor.


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