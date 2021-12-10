Ticaret Bakanlığı sınav duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Unvanı: Ticaret Denetmen Yardımcısı

Teşkilatı: Merkez

Öğrenim Dalı: Ziraat Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan:10

Öğrenim Dalı: Hukuk

Puan Türü: KPSS-P4

Kontenjan:10

Öğrenim Dalı: Kimya Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan:7

Öğrenim Dalı: Kimya

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan:5

Öğrenim Dalı: Gıda Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan:5

Öğrenim Dalı: Tekstil Mühendisliği

Puan Türü: KPSS- P2 KPSS-P3

Kontenjan:5

Öğrenim Dalı: Biyoloji

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan:5

Öğrenim Dalı: Kamu Yönetimi

Puan Türü: KPSS-P29 KPSS-P30 KPSS-P31 KPSS-P32

Kontenjan: 5

Öğrenim Dalı: Uluslararası İlişkiler

Puan Türü: KPSS-P34 KPSS-P35 KPSS-P36 KPSS-P37

Kontenjan: 5

Öğrenim Dalı: İktisat

Puan Türü: KPSS-P14 KPSS-P15 KPSS-P16 KPSS-P17

Kontenjan: 5

Öğrenim Dalı: İşletme

Puan Türü: KPSS-P24 KPSS-P25 KPSS-P26 KPSS-P27

Kontenjan: 5

Öğrenim Dalı: Maliye

Puan Türü: KPSS-P19 KPSS-P20 KPSS-P21 KPSS-P22

Kontenjan: 5

Öğrenim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Puan Türü: KPSS-P25

Kontenjan: 3

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız