Ticaret Bakanlığı sınav duyurusu yaptı
Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.
Unvanı: Ticaret Denetmen Yardımcısı
Teşkilatı: Merkez
Öğrenim Dalı: Ziraat Mühendisliği
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:10
Öğrenim Dalı: Hukuk
Puan Türü: KPSS-P4
Kontenjan:10
Öğrenim Dalı: Kimya Mühendisliği
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:7
Öğrenim Dalı: Kimya
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:5
Öğrenim Dalı: Gıda Mühendisliği
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:5
Öğrenim Dalı: Tekstil Mühendisliği
Puan Türü: KPSS- P2 KPSS-P3
Kontenjan:5
Öğrenim Dalı: Biyoloji
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:5
Öğrenim Dalı: Kamu Yönetimi
Puan Türü: KPSS-P29 KPSS-P30 KPSS-P31 KPSS-P32
Kontenjan: 5
Öğrenim Dalı: Uluslararası İlişkiler
Puan Türü: KPSS-P34 KPSS-P35 KPSS-P36 KPSS-P37
Kontenjan: 5
Öğrenim Dalı: İktisat
Puan Türü: KPSS-P14 KPSS-P15 KPSS-P16 KPSS-P17
Kontenjan: 5
Öğrenim Dalı: İşletme
Puan Türü: KPSS-P24 KPSS-P25 KPSS-P26 KPSS-P27
Kontenjan: 5
Öğrenim Dalı: Maliye
Puan Türü: KPSS-P19 KPSS-P20 KPSS-P21 KPSS-P22
Kontenjan: 5
Öğrenim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Puan Türü: KPSS-P25
Kontenjan: 3
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