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Ekonomi Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Ticaret Bakanlığı memur alım ilanı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Ticaret Bakanlığı memur alım ilanı

Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru 2021! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular Ticaret Bakanlığın sözleşmeli personel alacağını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur alımı kuru çekilişi kura sonucu isim listesi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 14:33:00 - 2021-12-08 14:38:03
Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Ticaret Bakanlığı memur alım ilanı

Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru 2021! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular Ticaret Bakanlığın sözleşmeli personel alacağını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Bünyesine yaklaşık 795 kişiyi alacak olan Ticaret Bakanlığı, alımla ilgili ilanları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi üzerinden yayınladı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi. Bakanlığın konferans salonunda, 75'i sözleşmeli muayene memuru, 720’si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı personel alımı kura sonuçları

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını aktardı. Uçarmak, "Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur kura sonuçları için tklayın

Kamu personel alımı ilanları için tıklayın

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