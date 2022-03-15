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Ekonomi Ticaret Bakanlığı personel alacak
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle açık pozisyonlara 524 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 14:32:00 -
Ticaret Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular dijital ortamda 15.03.2022-22.03.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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