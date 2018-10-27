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Ticaret Bakanlığı, iki şirkete men cezası verdi

Ticaret Bakanlığı, Pera Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri ile Bilen ISC Genel Gözetme ve Kontrol Servisleri Limited Şirketleri'ne gözetim şirketine mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesiyle men cezası verdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:17
Ticaret Bakanlığı, iki şirkete men cezası verdi

Ticaret Bakanlığı'nın, "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pera Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri ile Bilen ISC Genel Gözetme ve Kontrol Servisleri limited şirketleri, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:17
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. men cezası
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