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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı havayolu, seyahat acenteleri, konaklama harcamalarında taksit sayısını arttırdı

BDDK'nin yaptığı düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığı da yurt içinde hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısını 18 aya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 08:59:00 -
Ticaret Bakanlığı havayolu, seyahat acenteleri, konaklama harcamalarında taksit sayısını arttırdı

Ticaret Bakanlığı, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcamalarda taksit sayısını 18 aya yükseltti.

Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

 

 

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