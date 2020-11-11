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Ekonomi Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:07:46 -
Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.
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