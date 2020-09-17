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Ekonomi Ticaret Bakanlığı firmaların yurt dışına açılabilmeleri için eğitimlerini sürdürüyor
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı firmaların yurt dışına açılabilmeleri için eğitimlerini sürdürüyor

Bakanlık, sağladığı desteklerin yanı sıra temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında ülke genelinde organize ettiği Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'ni devam ettiriyor - Geçen yıl 77 ilde, iş birliği yapılan 14 kuruluşla 3 bin 850 kişiye ulaşan Bakanlık, bu yıl mart ayına kadar yüz yüze yerinde düzenlenen seminerleri, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online gerçekleştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:58:12 -
Ticaret Bakanlığı firmaların yurt dışına açılabilmeleri için eğitimlerini sürdürüyor

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığı, temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında firmaları bilgilendirme amacıyla yurt genelinde düzenlediği Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'ne uzaktan eğitimle devam ediyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, bu yıl mart ayına kadar yüz yüze yerinde düzenlenen semirlerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online sürdürülüyor.

Bakanlıkça, 2019 yılında 77 ilde, iş birliği yapılan 14 kuruluşla 94 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenerek 3 bin 850 kişinin katılımı sağlanmıştı.

Bu yılın ocak-mart döneminde 6 ilde, iş birliği yapılan 4 kuruluşla 10 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi, 483 kişiye dış ticaretin incelikleri ve Bakanlık destekleri anlatıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında haziran ve temmuz aylarında 24 ile yönelik 8 Uzaktan Eğitim Uygulaması gerçekleştirilirken bu organizasyonlara 713 kişi aktif olarak katıldı.

- Ege Bölgesi'ndeki iş insanları için düzenlenecek

Bakanlık, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'ne 21-24 Eylül tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla Afyonkarahisar, Dinar-Afyonkarahisar, Manisa, Alaşehir-Manisa, Salihli-Manisa, İzmir, Tire-İzmir, Bergama-İzmir, Aydın, Kuşadası-Aydın, Nazilli-Aydın, Muğla, Fethiye-Muğla, Bodrum-Muğla ve Marmaris-Muğla'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak devam edecek.

Seminerler, "İhracatta Uygulanan Destek Programları", "Döviz Kazandırıcı Hizmetler ve Gümrük Uygulamaları", "Ticarette Teknik Engeller ve Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları ve E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları" konularını kapsıyor.

Seminerler, farklı illere yönelik olarak yıl sonuna kadar sürdürülecek.

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