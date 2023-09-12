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Gündem Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlı konut ilanını affetmedi! 349 bin lira ceza kesildi...
Gündem

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlı konut ilanını affetmedi! 349 bin lira ceza kesildi...

Yeniakit Publisher
2023-09-12 20:04:00 -
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlı konut ilanını affetmedi! 349 bin lira ceza kesildi...

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ve konut satışındaki fahiş fiyat artışlarına karşı aldığı tedbirler uygulanmaya başlandı.

İkinci el otomobil ve konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş üç ay öncesine nazaran yavaşlasa da zam fırsatçıları piyasayı etkileyen fiyatları öne sürmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın fahiş zam yasağına uymayanlar, ağır cezaya çarptırılıyor.

349 bin lira ceza kesildi!

İkinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir satıcıya, Ticaret Bakanlığı tarafından 349 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan piyasanın dengesini bozmaya yönelik eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, kesilen cezaya ilişkin şunları söyledi:

"ikinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz"
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