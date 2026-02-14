  • İSTANBUL
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Ramazan'da fahiş fiyata ve stokçuya geçit yok! Gıdada dev indirim seferberliği

Ticaret Bakanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan öncesinde mutfaktaki yangını söndürecek ve vatandaşın sofrasını koruyacak dev bir adım attı. Gıda sektörü temsilcileriyle masaya oturan Bakanlık, temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarı ve geniş kapsamlı indirim kampanyaları için tam mutabakata varıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla gıda sektörüyle el sıkıştı. İndirim kampanyalarının artırılması ve fiyatların sabitlenmesi konusunda mutabakat sağlanırken, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin en üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolaylıkla ulaşabilmesini temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır. Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır."

“DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK”

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordineli işbirliği içindeki yoğun denetimlerinin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

VATANDAŞLARA ‘BİLDİRİM’ ÇAĞRISI

Açıklamada, vatandaşların fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları durumunda yapmaları gerekenlere de değinilerek şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir. Hükümetimizin önceliği, vatandaşlarımızın sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal Ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir."

