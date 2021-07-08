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Ekonomi Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 75 sözleşmeli memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 15:29:00 -
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara”  göre  çalıştırılmak  üzere,  açıktan  atama  suretiyle  sözlü  sınavla  Sözleşmeli Muayene Memuru alınacak.

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