Ticaret Bakanlığı 114 firmadan savunma istedi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, döviz kuru artışı kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyatları artıran işletmelere karşı önlem almanın zorunlu hale geldiği belirtildi.

Bakanlık, hem tüketicilerin korunması hem de haksız rekabet karşısında işletmelerin zarar görmemesi için bu önlemlerin zorunlu olduğunu vurguladı.

Firmalardan yazılı savunma alındı

Denetimlerle serbest piyasa işleyişine müdahale amacı olmadığını vurgulayan Ticaret Bakanlığı, 81 ilde 3 bin 974 firmada 69 bin 200 ürünün denetlendiğini bildirdi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü'nün resen incelemeleri sonrasında ise 114 firmadan yazılı savunma alındığı belirtildi.

Bakanlık, firmalara, ilgili yasalara göre yaptırım uygulandığını da belirtti.