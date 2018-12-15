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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkmenistan'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkmenistan'ı ekonomik ve ticari açıdan Orta Asya bölgesindeki önemli bir partner, Orta Asya'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. İkili ticaretimizi, karşılıklı yatırımlarımızı ve iş birliğimizi artırmalıyız" - "Aşkabat'ta Türk ürünlerinin tanıtımı için düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nı, ticari etkisinin ötesinde topyekun bir milli tanıtım projesi olarak görüyoruz"

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:25
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkmenistan'da

AŞKABAT (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Türkmenistan'ı ekonomik ve ticari açıdan Orta Asya bölgesindeki önemli bir partner, Orta Asya'ya açılan bir kapı olarak gördüklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin, karşılıklı yatırımların ve iş birliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.

Pekcan, Türkmenistan'daki temasları kapsamında, Aşkabat'ta düzenlenen "9. Türk İhraç Ürünleri Fuarı"nın açılışını yaptı.

Bakan Pekcan, açılışta yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin ticaret savaşları gibi tehditlerin olduğu bir dönemden geçtiğini ifade ederek, böyle bir dönemde, Avrupa'nın en hızlı gelişen ve en dinamik ekonomisi Türkiye ile ata yurdun stratejik ülkesi Türkmenistan'ın ekonomik ve ticari iş birliğinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkmenistan'ı ekonomik ve ticari açıdan Orta Asya bölgesindeki önemli bir partner, Orta Asya'ya açılan bir kapı olarak gördüklerini vurgulayan Pekcan, "İki kardeş milletin gönülleri ve zihinleri arasında hiçbir engel, hiçbir mesafe yoktur. İkili ticaretimizi, karşılıklı yatırımlarımızı ve iş birliğimizi artırmalıyız." dedi.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Türkmenistan'da 47,7 milyar dolar değerinde bin 10 proje üstlendiğine dikkati çeken Pekcan, müteahhitlik firmalarının, Türkmenistan'ın kalkınmasına her açıdan destek vermeye devam etmekten şeref ve mutluluk duyacağını ifade etti.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşlik bağlarını her alanda olduğu gibi ticari ve ekonomik ilişkilerde de geliştirmeyi çok önemsediklerinin altını çizen Pekcan, şöyle devam etti:

"Türkmenistan ile 2017 yılı sonunda 1,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, bu yılın ilk 11 ayında 673 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, ülkelerimizin gerçek potansiyelinin çok altındadır. Ticaret hacmimizin en yüksek seviyeye çıktığı 2014 yılındaki 2,9 milyar dolar seviyesini yakalayıp, bu rakamın çok daha ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum."

-"Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nı milli tanıtım projesi olarak görüyoruz"

Küresel ekonomik konjonktürün de etkisiyle daralma eğilimi gösteren ikili ticaretin, iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtacak seviyeye ulaşması için birlikte daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Pekcan, bu itibarla artık gelenekselleşmiş olan ve bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde büyük rol oynayacağına inandığını söyledi.

Türk ürünlerinin tanıtımı için düzenlenen söz konusu fuarı, ticari etkisinin ötesinde topyekun bir milli tanıtım projesi olarak gördüklerinin altını çizen Pekcan, bu yıl 840 metrekare alanda gerçekleştirilen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda, 53 Türk firmasının ürünlerini sergilediğini kaydetti. Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Fuarda firmalarımız yapı, inşaat malzemeleri, inşaat makineleri, kapı ve pencere, ısıtma ve soğutma, elektrik, aydınlatma, gıda, kozmetik, mobilya, tekstil, beyaz eşya ve ev gereçleri gibi alanlarda ürünlerini sergiliyor. Fuar boyunca kurulacak olan Türkiye Standı ile de ülkemizin ve ihraç ürünlerimizin Türkmenistan pazarında tanıtımı yapılacak. Türk malı ve hizmet algısının bu güzide pazarda geliştirilmesini amaçlamaktayız."

Konuşmaların ardından fuarın açılışını yapan Pekcan, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Amandurdu İşanov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle fuar alanındaki stantları gezerek, sergilenin ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Pekcan, fuarın ardından Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çari Gilicov ile görüştü.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:25
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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