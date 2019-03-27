Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye genelindeki bütün gümrüklerde 30 Nisan’dan itibaren elektronik ortama geçiliyor" .

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye genelindeki bütün gümrüklerde 30 Nisan’dan itibaren elektronik ortama geçiliyor"

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