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Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: 150 bin liraya kadar hibe destek devam edecek
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: 150 bin liraya kadar hibe destek devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "150 bin liraya kadar hibe destek devam edecek." sözleriyle müjdeyi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:50:00 -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: 150 bin liraya kadar hibe destek devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarda bulundu.

Müjdeyi verdi

Bakan Pekcan, "150 bin liraya kadar hibe destek devam edecek." ifadelerini kullandı.

İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın o ifadeleri:

"KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek. Hibe desteği için başvurular 1-28 Şubat'ta ticaret il müdürlüklerine yapılabilecek."

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