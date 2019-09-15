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Ticaret Bakanı Pekcan’dan Ahilik Haftası mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 32.

15 Eylül 2019 Pazar 13:22
Ticaret Bakanı Pekcan’dan Ahilik Haftası mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 32. Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


Bakan Pekcan, 32. Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan Ahilik, Anadolu’dan neşet eden ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır. Bugün, modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.


“Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir kültürdür” denilen açıklamada Bakan Pekcan şunları kaydetti:


“Ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan Ahilik, milli şuuru ve gücünü dayanışmasından alan yapısı ile dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Milli birlik ve beraberliğimizin her zaman en büyük teminatlarından birisi olan Ahilik kültürü, ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir.”


Bu yıl Ahilik Haftasının 16-22 Eylül tarihleri arasında 32’ncisinin kutlanacağının ve Ahilik kültürünün yeniden tazeleneceğinin belirtildiği açıklamada Ticaret Bakanı Pekcan şu ifadelere yer verdi:


“Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında 32’ncisini kutladığımız Ahilik Haftası ile Ahilik kültürümüz yeniden tazelenecek, ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişecektir. Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da halkımıza yol gösterici olan Ahilik, 2023 ve 2053 hedeflerimize öncülük edecektir. Bu vesileyle 2019 yılı Ahilik etkinliklerinin birlik, beraberlik, kardeşliğimize, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum. Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu gönül adamı Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle yad ederken, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:22
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