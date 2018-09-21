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Ticaret Bakanı Pekcan, TEKNOFEST'te

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti.

21 Eylül 2018 Cuma 14:30
Ticaret Bakanı Pekcan, TEKNOFEST'te

Pekcan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul alanını gezdi.

Bakan Pekcan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktareşlik etti.

Pekcan, Baykar standında insansız hava araçları ve kontrol edildikleri yer kontrol istasyonu hakkında bilgi aldı.Ruhsar Pekcan, burada operatör koltuğuna oturdu.

Daha sonra ASELSAN standına geçen Pekcan, şirketin tasarlağı kokpit, uydu sistemleri ve İhtar anti-drone sistemini inceledi.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve "uçan kale"olarak nitelendirilen yeni nesil nakliye uçağı A400M uçağını gezen Pekcan, pilot koltuğuna oturdu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen sunumlardan birine konuk olan Pekcan, burada kısa bir konuşma yaptı. Teknoloji ve teknolojiye dayalı ürünlerin ekonomi açısından taşıdığı önemi vurgulayan Pekcan, önümüzdeki dönemde bu alanı güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Pekcan, festival alanı gezerken çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:30
  1. İstanbul
  2. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  3. "uçan kale"
  4. ASELSAN

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