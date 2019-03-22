0553 313 94 23

Ticaret Bakanı Pekcan: "Son 10 yılda kadının istihdama katılımı yüzde 24’ten yüzde 34’e geldi"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 10 arttığını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 17:39
Ticaret Bakanı Pekcan: "Son 10 yılda kadının istihdama katılımı yüzde 24’ten yüzde 34’e geldi"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 10 arttığını söyledi.Toplumun güçlü, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için el ele verdiğine dikkat çeken Bakan Pekcan "Hepimizin tek hedefi var; Türkiye’yi bir üst gelir düzeyine çıkarmak. Bunun da yolu ihracat. Daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Bursa, Türkiye’nin ikinci büyük ihracat yapan şehri. Burada esnafımızı da ihracatçı olarak görmek istiyoruz. Artık ihracatı tabana yaymak zorundayız" diye konuştu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa programı kapsamında esnafla toplantıda bir araya geldi. Bakan Pekcan’a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti’nın adayı Alinur Aktaş ve Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Arif Tak da eşlik etti.


Esnafa yönelik pazarlama ve markalaşma dönemini başlattıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Esnaflarımıza yönelik e-ticaret, e-ihracat eğitimlerini başlattık. Bunun dışında son 8 ayda 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk. Bunu 81 ile de yayacağız. Buradaki kişileri Bakanlığımızda eğittik, istediğiniz her sorunuzu sorabiliyorsunuz. İhracat Genel Müdürlüğümüz ile paralel çalışıyorlar, iletişim halindeler. Devlet her konuda ihracatçıyı destekliyor, devlet arkanızda biz de önünüzü açıyoruz, devam edeceğiz" dedi.



Son 10 yılda kadın istihdamı yüzde 10 arttı


Türkiye genelinde son 10 yılda kadın istihdamının yüzde 10 arttığına dikkat çeken Bakan Pekcan, "Birleşmiş Milletler verilerine göre kadının erkek ile iş hayatındaki oranı aynı seviyeye geldiği anda ülkelerin milli geliri yüzde 20 artıyor. Son 10 yılda kadının istihdama katılımı yüzde 24’ten yüzde 34’e geldi. Kadınların karar verici pozisyonda olduğu şirketler daha verimli, daha kârlı. Devletler de daha zengin. Biz kadın ve genç girişimcilerimizi teşvik etmek için Kadın ve Genç Girişimcilik İhracat Daire Başkanlığını kurduk. Sizler için hat açtık. Projelerinizi, önerilerinizi değerlendireceğiz, sizlere destek olacağız" ifadelerini kullandı.


Bakan Ruhsar Pekcan ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, yüzde 51’i kadınlara ait olan şirketlerin ihracat faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon lira finansman desteği çıkardıklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:39
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayali hasta girişi yapan hastanelere operasyon
    1. Hayali hasta girişi yapan hastanelere..
    2. Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek,..
    3. Bakan Pekcan, Bursa’da sanayici ve iş..
    4. "Türk-Kürt kardeşliği ezelden gelir,..
    5. İsrail askerleri Gazze sınırında 30..
    6. Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı..
    7. MHP Malatya milletvekili ve MYK..
    8. "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye..
    9. Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda..
    10. Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası başladı
    11. 2 kişinin cinayet zanlısı 16 yıl sonra..
    12. Yüksekten düşen adam yaralandı
    13. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    14. Sarıyer Belediye Başkanı Genç,..
    15. Yeni bordo bereliler yeminlerini etti
    16. Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ..
    17. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı
    18. Şehit Hüseyin Koroç için mevlid..
    19. Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı..
    20. Asırlık çınarlara vefa ziyareti
    21. Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde,..
    22. Bordo bereliler yemin etti
    23. Eşini öldürdü, polisi aradı
    24. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    25. Başkan Baran, muhtarlarla veda..
    26. Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları..
    27. Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu
    28. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    29. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    30. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'