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Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

Ruhsar Pekcan: - "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun"

23 Haziran 2019 Pazar 11:58
Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.

Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.

Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:58
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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