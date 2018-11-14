THY- Noukşot
0553 313 94 23

Ticaret Bakanı Pekcan: Faizler düşürülecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yapmış olduğu açıklamada, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
Ticaret Bakanı Pekcan: Faizler düşürülecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek." dedi.

Pekcan açıklamasının devamında şunları söyledi:

"(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Faiz açıklaması
  3. faizler düşürülecek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden İstanbul için sağanak..
    2. Karadeniz'de bolluk başladı! "Tekneler..
    3. Zonguldak'ta evin salonunda oturan..
    4. MHP ilçe başkanı hayatını kaybetti!
    5. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden..
    6. Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara..
    7. KKTC'de maaş için annesini Bakanlığın..
    8. ABD'den çok kritik YPG açıklaması
    9. HDP'den Kılıçdaroğlu-Türk görüşmesi..
    10. IMF Başkanı'ndan 'dijital para'..
    11. Tunceli'de kar yağışı sebebiyle..
    12. Ruhani tepki gösterdi: Bu zalimce!
    13. Christine Lagarde merkez bankalarının..
    14. Bulgarlar da mülteciye kapılarını..
    15. Komşuda dev grev! Meclis binasına..
    16. Beşiktaş'ta yıldız futbolcu kadro dışı..
    17. Fatih Erbakan, partiyi Cuma namazı..
    18. Real Madrid'i bırakan Zidane'a dev..
    19. KKTC’li bakan hayırsız evlada patladı
    20. Batman'da toprağa gömülü bulundular!
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor