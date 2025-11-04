Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat rekorunu duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamaları şu şekilde:

Ekim ayı ve 10 aylık dış ticaret verilerini paylaşmaya geçiyorum. Ekim ayında hem aylıkta hem de son 12 ay yıllıklandırılmışta mal ihracatında rekor kırdık. Bunun için bütün mal ve hizmet ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz.

2025 yılı Ekim ayında mal ihracatımız yüzde 2.3 artışla tam 24 milyar dolara ulaştı. Böylece en yüksek ekim ayı rekoru kırılmış oldu. Yine bir başka rekor son 12 ayın mal ihracat rekoru, burada da 270.2 milyar dolara ulaşarak toplamda yıllık mal ihracat rekorunu da geçmiş olduk.

"10 AYIN 8 AYINDA MAL İHRACATI ARTTI"

Bu yılın ilk 10 ayının 8 ayında mal ihracatımızda artışlar başarıldı. İlk 10 aylık tabloda yüzde 3.9 artış ile mal ihracatımızda net 8 milyar 400 milyon dolarlık artış başarıldı. Hizmetler ihracatında da ocak-ekim döneminde yüzde 4’lük bir artış sağlandı. Net 4 milyar dolar artışla, 103.5 milyar dolara ulaştığını hesaplıyoruz. Ekim ayı itibarıyla hizmetler ihracatında yıllıklandırılmış, son 12 ayın toplamı yüzde 5.4 artışla 121 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

"YIL SONU HEDEFİ 121 MİLYAR DOLARI 10 AY İÇİNDE AŞTIK"

Bizim hizmetler ihracatında yıl sonu hedefimiz olan 121 milyar doları biz ilk 10 ay içinde yıllıklandırılmış olarak aşmış bulunuyoruz. Böylece yılın başında ihracat hedeflerini ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın söylediği yıllık 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat rakamını daha geçen ay eylül ayında ulaşmıştık, ekim ayı sonunda ise yine yıllıklandırılmış olarak 391 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Daha iki ayımız var, inşallah 150 bine yaklaşan mal ve hizmet ihracatçılar ailesi ile birlikte dünyadaki zor şartlara rağmen bu rakamlarımız daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız."