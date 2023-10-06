Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına destek geldi

Türkiye genelindeki 14 Perakende Derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanı ile faaliyetlerini sürdüren yerel zincirlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına destek verdi.

"Devletimizin ve vatandaşlarımızın her daim yanındayız"

Bakan Bolat'ın "Zincir marketlerden indirim bekliyoruz" çağrısı üzerine yazılı açıklamada bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "Türkiye’deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız. Yerel zincirler her gün yüzlerce farklı üründe dün olduğu gibi bugün ve yarın da indirimli satışa devam edecek. Şu an yürüttüğümüz indirim kampanyaları haricinde dayanıklı tüketim grubu, temizlik ürünleri, mutfak araç gereçlerinde aralık ayı sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık" şeklinde açıklamada bulundu.

Düzgün, TPF çatısı altında bir araya gelen yerel işletmecilerin büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiklerini ve her yıl istihdam ve diğer alanlarda katma değer sağladıklarını vurgulayarak şunları belirtti: "Discount marketlerine kıyasla bizler 600-700 ürün değil, en küçük mağazamızda minimum 5 bin ürünü vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze-meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 binin üzerinde ürünün vatandaşlarımız tarafından fiyat ve marka karşılaştırmalı bir şekilde alınabilmesine olanak sağlıyoruz. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yok" açıklamasını yaptı.

"Zincirin tüm halkaları elini taşın altına koymalı"

TPF Başkanı Düzgün, marketlerin zincirin son halkası olduğuna dikkat çekerek "Vatandaşlarımız fiyatları market raflarında görüyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki, bizler zincirin son halkasıyız. Tüketici fiyatını bizde görüp, bizim zamlı sattığımızı sanıyor. Bu yanlış algı, işlerimizi olumsuz etkiliyor. Ürünlerin fiyatları sadece raf fiyatıyla değil, üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler gibi birçok faktörü içeren bir şekilde değerlendirilmelidir. Enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak için bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması gerekiyor."

"Yerel zincirlerden üreticilere çağrı"

Üreticilere çağrıda bulunan Düzgün, şu şekilde konuştu: "Türkiye'nin 81 ilindeki yerel zincirlerin üreticilerden yıl başına kadar tek ricası var. Bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyin. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Ancak tek yürek hareket edersek bu sürecin üstesinden gelebilir, enflasyonun düşüşüne katkı sunabiliriz. Topyekün mücadele etmeliyiz. Tabii ki enflasyonun düşüşü sadece market raflarındaki fiyatlara bağlı değil. Gıda dışı tüm perakende sektörlerinin de buna katkı sunması gerekiyor. Yerel zincirler olarak biz üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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