Arap ülkesi BAE ile yatırım ve ekonomik ilişkilerimiz devam edecek... Ticaret Bakan Bolat açıkladı!

Ticaret Bakanı Bolat, BAE Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı tebriklerini ilettiklerini belirterek, Türkiye-BAE ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiklerini bildirdi.

Görüşmede ülkeler arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın sunduğu fırsatlarla ticaret hacmini artırmak için atılması gereken adımların hızlandırılması ve yatırımların artırılması konularında mutabık kaldıklarını kaydeden Bakan Bolat, “BAE ile başta ticaret, yatırımlar, enerji ve turizm olmak üzere çok boyutlu bir yapıya sahip olan ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

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