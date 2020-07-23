Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından istedikleri bölümlere yerleşmek isteyenler bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. İşte Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanı 2020 başarı sıralaması.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanı 2020 başarı sıralaması

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2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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