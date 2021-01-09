‘Tıbbi Atık’tan 3 bin 600 haneye elektrik

Türkiye’nin sıfır atık seferberliği ve katı atık bertarafı noktasında tüm dünyaya örnek projelerinden biri de Ankara Sincan’da yer alıyor. Ankara’daki tesislerin yanı sıra Adana ve Antalya’da da tıbbi atık tesisleri bulunan ITC şirketinin Genel Müdürü Akdağ, aslında atık bertarafının belediyelerin sorumluluğunda olduğunu, ancak belediyelerin bunu belirli sürelerle özel şirketlere ihale ettiğini ifade ederek “Tıbbi atıkların toplama, taşıma, depolama ve bertaraf işini tamamen biz yapıyoruz” bilgisini verdi.

7 bin noktadan tıbbi atık toplanıyor

2011 yılında yayımlanan yönetmelikle günde 10 tondan fazla tıbbi atık üreten şehirlerin bunları yakmaları gerektiğinin hükme bağlanması ile 2014’te Sincan’da yakma tesisi inşa ettiklerini ve 2015’te bunu devreye aldıklarını anlatan Akdağ, “Bu Türkiye’deki en büyük tesis. Tüm tıbbi atığını yakan tek şehir Ankara. İstanbul’da da tıbbi atığın üçte birini yakan bir tesis var, onun haricinde Türkiye’nin herhangi bir yerinde tıbbi atık yakılmıyor. 2015’ten itibaren biz tüm atıkları yakıyoruz. Yakma işleminin maliyetleri çok yüksek ve kazancı olan bir iş değil. Ankara’da 7 bin noktadan bunları günlük toplayarak bertaraf tesisimizde 7/24 yakma işlemi gerçekleştiriyoruz. Tesiste toplama, taşıma ve denetim personelleri olmak üzere 200 kişi çalışıyor” dedi.

7/24 emisyon kontrolü yapılıyor

Yakma işleminden sonra çıkan gazı bacalardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öngördüğü emisyon standartlarında atmosfere bıraktıklarını anlatan Akdağ, “Bacanın üzerinde Çevre Bakanlığı’nın emisyon ölçüm aleti yer alıyor. Mühürlü olan bu alet 7/24 online olarak bakanlığa bilgi aktarıyor. Böylece anlık emisyon kontrolü de yapılıyor” dedi.

Bin yüz derecede yakılan atıklardan ortaya çıkan atık ısıdan ise elektrik enerjisi ürettiklerini kaydeden Akdağ, “Tesiste tıbbi atıklardan elektrik üretiyoruz. Yakma tesisimizde üretilen enerji yaklaşık 3 bin 600 hanenin yani 15 bin kişinin bir yıllık elektriğinin karşılanması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Salgında kullanılan 20 milyon PCR testini yaktık

Tesise günlük gelen atığı 3-4 saatte yaktıklarını anlatan Akdağ, “Pandemi döneminde tıbbi atıklar azaldı. Herkes çok arttığını düşünebilir ama tam tersi kimse hastaneye gitmediği için atık miktarları düştü. Ankara’da Hacca gidip gelenleri KYK yurtlarında izolasyona alınca, onların tüm atıkları tıbbi atık statüsüne girdi. Karantinaya alınan köylerin atıkları tıbbi atık statüsünde değerlendirildi. Kovid testleri incelenmelerinin ardından, yaklaşık 20 milyon PCR ve antikor testini 9 ayda hastane arşivlerinden toplayıp yaktık” dedi.